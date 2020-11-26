منبوذ برشلونة يتفوق على نجم ريال مدريد

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 01:31 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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كشف تقرير صحفي إسباني اليوم، عن تفوق لاعب برشلونة مارتن برايثوايت، على نجم ريال مدريد، إيدين هازارد.



وتمكن برايثوايت من إحراز هدفين من رباعية فريقه ضد دينامو كييف، في بطولة دوري أبطال أوروبا.


وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن برايثوايت يتفوق على هازارد، على صعيد الأرقام.


ووصل برايثويت صاحب الـ 29 عامًا إلى برشلونة مقابل 18 مليون يورو في صيف 2019، وهي نفس الفترة التي انتقل فيها هازارد إلى ريال مدريد مقابل أكثر من 140 مليون يورو.



ولم يشارك الثنائي بشكل منتظم مع فريقيهما، فالأول بسبب تواجده بشكل كبير على مقاعد البدلاء، والثاني بسبب الإصابات المتكررة.



ووصل لاعب برشلونة إلى الهدف الثالث مع فريقه في 18 مباراة بمجموع 537 دقيقة، بينما ظل البلجيكي في رصيده هدفين في 26 مباراة بمجمل 1754 دقيقة أي بفارق 1217 ما يعادل 13 مباراة بينهما، مما يعطي أفضلية كبيرة لبرايثويت.



ومنذ ارتدائه لقميص ريال مدريد، عاني هازارد من الإصابات المتكررة بين الفخذ والساق والكاحل وكورونا، فسجل هدفين الأول في غرناطة والثاني بعد عام أمام هويسكا، وأضاف 7 تمريرات حاسمة ليكون المجموع 9 مساهمات في الأهداف بمتوسط واحدة كل 195 دقيقة.



أما لاعب ليغانيس السابق، والذي وصل بعد إصابة ديمبيلي ليكون البديل له ومع وجود تكهنات لرحيله لتسهيل وصول ممفيس ديباي لاعب ليون، فقد سجل أول مرة أمام مايوركا العام الماضي وهدفين أمام دينامو كييف بجانب تمريرة واحدة حاسمة بمتوسط مساهمة كل 134 دقيقة وهي أرقام أفضل من البلجيكي.

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