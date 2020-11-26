نجم الأهلي السابق: موسيماني يملك حلول عديدة في مباراة الزمالك









أشاد محمد جودة لاعب الأهلي السابق، بالإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها بيتسو موسيماني مدرب الأحمر.





وقال جودة لـ الماتش: ".موسيماني يمتلك حلول كثيرة، لديه امكانيات فنية كبيرة، يستطيع بناء الهجمات بشكل قوي من الخلف للأمام".





وأكد: "الأهلي سيمثل ضغط كبير على دفاعات الزمالك خاصة مع وجود غيابات مؤثرة للأبيض في الخط الخلفي".



