نجم الأهلي السابق: موسيماني يملك حلول عديدة في مباراة الزمالك
الخميس 26/نوفمبر/2020 - 01:27 ص
حسام مجدي
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أشاد محمد جودة لاعب الأهلي السابق، بالإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها بيتسو موسيماني مدرب الأحمر.
وقال جودة لـ الماتش: ".موسيماني يمتلك حلول كثيرة، لديه امكانيات فنية كبيرة، يستطيع بناء الهجمات بشكل قوي من الخلف للأمام".
وأكد: "الأهلي سيمثل ضغط كبير على دفاعات الزمالك خاصة مع وجود غيابات مؤثرة للأبيض في الخط الخلفي".
وأتم: "موسيماني يجيد المبادرة في التهديف، وهذه أرقام وضحت في المباريات الأخيرة له مع الأهلي، وأيضا باتشيكو مدرب جيد ويستطيع العودة للمباريات حال تلقي شباك فريقه أهداف مبكرة، وكل هذه الأمور لها دلائل بكل تأكيد".