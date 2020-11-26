مصرع عروسين بعد زواجهما بيوم في القليوبية
الخميس 26/نوفمبر/2020 - 02:45 ص
محمد ضوه
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لقي عروسان مصرعهما، عقب زواجهما بيوم واحد، إثر تعرضهما لماس كهربائي أثناء الاستحمام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتي صرحت بدفنهما.
وتلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم محمود عقل رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص بمصرع عروسان، عقب يوم من زواجهما، إثر تعرضهما لماس كهربائى أثناء الاستحمام.
وأخطر اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، والعقيد محمد حسني رئيس فرع البجث الجنائي بالخانكة، وجرى نقلهما للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الطب الشرعي.
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