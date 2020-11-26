بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس اليوم

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 08:24 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 26 نوفمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الخميس نهارًا

- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية، والرياح نشطة على السواحل الغربية، تنشط أحيانًا على السواحل الشرقية.

- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.

- طقس لطيف على شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على شمال الصعيد.

طقس الخميس ليلًا

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية.

- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.

- طقس بارد على شمال الصعيد وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى (القاهرة- الجيزة- القليوبية).

- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من الوجه البحري (كفر الشيخ- البحيرة- الدقهلية- الغربية- المنوفية- الشرقية).
- أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية- رشيد- دمياط- بورسعيد- العريش- رفح).

- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من شمال الصعيد (مطروح- السلوم).

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي على السطح مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

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