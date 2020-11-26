بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس اليوم

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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 26 نوفمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.



طقس الخميس نهارًا



- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.



- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية، والرياح نشطة على السواحل الغربية، تنشط أحيانًا على السواحل الشرقية.



- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.



- طقس لطيف على شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على شمال الصعيد.



طقس الخميس ليلًا



- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.



- طقس بارد على السواحل الشمالية.



- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.



- طقس بارد على شمال الصعيد وجنوب الصعيد.



الظواهر الطبيعية:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى (القاهرة- الجيزة- القليوبية).



- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من الوجه البحري (كفر الشيخ- البحيرة- الدقهلية- الغربية- المنوفية- الشرقية).

- أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية- رشيد- دمياط- بورسعيد- العريش- رفح).



- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من شمال الصعيد (مطروح- السلوم).



الوصف الفني لخرائط الطقس:

- تتأثر البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي على السطح مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

