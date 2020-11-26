خبير اقتصادي: 4 ترليونات دولار حجم خسائر العالم من أزمة كورونا (فيديو)

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الأوبئة، إن هناك تنافسًا بين الدول والشركات لإنتاج لقاح فيروس كورونا، لافتَا إلى أن الدولة التي ستستطيع إنتاج اللقاح بالكم والكيف المناسب، ستنموا اقتصاديًا بشكل كبير، ولذلك الجميع في سباق مع الزمن.





وتابع "عنان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، أن الاقتصاد العالمي خسر ما يقرب من ترليون دولار بسبب أزمة كورونا، مشيرًا إلى أن شركات الأدوية المتنافسة على إنتاج لقاح كورونا تتعدى قيمتها الـ50 مليار دولار، ولا يمكن أن تضحي بمصداقيتها من خلال الإعلان عن لقاح وهمي.



