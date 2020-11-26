مدرب الاتحاد السابق يعلق على غيابات القطبين قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا
الخميس 26/نوفمبر/2020 - 12:57 ص
محمد جمال
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أكد طلعت يوسف المدير الفني السابق للاتحاد السكندري أن الأهلي سيتأثر بغياب المالي أليو ديانج بعد إصابته بفيروس كورونا وذلك فى نهائي افريقيا أمام الزمالك.
وقال يوسف فى برنامجه "البريمو" المذاع على قناة " ten": "ديانج لاعب كبير وظهر بمستوي عالي للغاية مع الاهلي وتطور فى الفترة الأخيرة بينما وليد سليمان غير مؤثر بنفس غياب اللاعب المالي فيما صالح جمعة بعيد تماما عن المشاكة مع الفريق فى الفترة الماضية".
وأضاف: "الزمالك سيعاني بشدة فى خط الدفاع بسبب غياب محمود الونش الذي يقدم مستوي رائع للغاية فى الفترة الماضية وبدائل يوسف أوباما ليس على نفس المستوي".
ويذكر أن مواجهة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا ستقام يوم الجمعه المقبل على ستاد القاهرة الدولي فى تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.