مصطفى الفقي: السودان دولة شيقية لكن يوجد بها لوبي إثيوبي

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 01:48 ص
مصطفى الفقي
مصطفى الفقي
أمنية فوزي
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قال مصطفى الفقي، المحلل السياسي، إن الرئيس السوداني السابق عمر البشير روج فكرة أن أزمة سد النهضة تخص مصر فقط، لافتًا إلى أن عمر البشير غرس في أذهان السودانيين أنه لا ضرر على السودان من سد النهضة.

وأضاف "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن السودان دولة شيقية لكن يوجد بها لوبي إثيوبي، لافتًا إلى أنه لا يوجد تأييد مطلق من السودان لمصر في أزمة سد النهضة.

وأشار إلى أن حل أزمة سد النهضة يحتاج إلى رصانة وحكمة، والهدوء المصري أربك إثيوبيا، مؤكدًا أن سد النهضة أزمة إفريقية إفريقية، مصر رحب بالحل داخل القاهرة من خلال الاتحاد الإفريقي.

وأكد أن أمريكا لن تغير موقفها من سد النهضة من يوم وليلة لأنها دولة مؤسسات، وأن المجتمع الدولي لن يسمح بعربدة إثيوبية في مياه النيل على حساب المصريين.

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