محافظ الإسكندرية: نشهد نوة غير مسبوقة وحركة المرور تسير بكل يسر

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن كم الأمطار الذي هطل على المحافظة منذ عام 2018 في ازدياد كبير للغاية، وهذا بسبب التغيرات المناخية التي أثرت على العالم أجمع.





وتابع "الشريف"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن نوة المكنسة شهدت سقوط أمطار بشكل يتجاوز الطاقة الاستيعابية للمحافظة، وبعد إبلاغ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بهذه الواقعة عقد اجتماع على الفور، وأمر بتوفير المساعدات اللازمة للمحافظة.





ولفت محافظ الإسكندرية، إلى أن رئيس الوزراء أمر بتوفير وإتاحة فورية للصرف الصحي بالمحافظة بقيمة 300 مليون جنيه لاستغلاها في تجديد المحطات، وادخال الصرف الصحي لبعض المناطق الجديدة، مضيفًا أن المحافظة ستقوم بعلاجات مؤقتة للمناطق العشوائية، حتى لا تغرق في النوات المقبلة، مؤكدًا أن الإسكندرية تشهد الآن نوة شديدة جدًا غير عادية على كافة أنحاء المحافظة.





وأشار إلى أن المحافظة تواجه الأمطار الغزيرة بـ140 سيارة تابعة للصرف الصحي، بالإضافة للسيارات الخاصة بالقوات المسلحة والمنطقة الشمالية، ولذلك لم تتوقف الحركة في أي شارع جانبي أو رئيسي مثلما حدث في النوة السابقة.



