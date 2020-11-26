موعد مباراة ريال مدريد المقبلة فى الدوري الإسباني





حقق نادي ريال مدريد الإسباني فوزا هاما على حساب نظيره نادي إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة هدفين مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.





ومن المقرر أن يواجه نادي ريال مدريد نظيره ديبورتيفو ألافيس يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.





وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب ألفريدو دي ستيفانو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.



