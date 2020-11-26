كشف غموض تغيب فتاة مريضة نفسيًا بالقليوبية
الخميس 26/نوفمبر/2020 - 12:45 ص
محمد ضوه
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من كشف غموض تغيب فتاة مريضة نفسيًا، حيث تبين أنها مقيمة لدى خالتها بمحافظة الإسكندرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد محمد حسني، رئيس فرع البجث الجنائي بالخانكة، بلاغًا من المدعوة "س.ص.ب" 36 عامًا، ربة منزل ومقيمة الجبل الأصفر – دائرة المركز، بتغيب نجلتها المدعوة "ن.ع.ن” 19 عامًا، عن المنزل منذ تاريخ 20 من الشهر الجاري.
وأضافت أن نجلتها مريضة نفسيًا تعاني من انفصام في الشخصية، ولم تتهم أحدًا أو تشتبه في غيابها جنائيًا، جرى إخطار اللواء حاتم الحداد، مدير مباحث القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية.
وحضرت المبلغة لديوان المركز وبصحبتها نجلتها (المبلغ بغيابها) وقررت بأنها كانت مقيمة رفقة خالتها بناحية مدينة الإسكندرية خلال فترة غيابها، وأنها عادت من تلقاء نفسها، بسؤال المذكورة رددت ذات المضمون، جرى اتخاذ إجراءات كشف البحث عن المتغيبة في حينه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5 أحوال، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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