كشف غموض تغيب فتاة مريضة نفسيًا بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من كشف غموض تغيب فتاة مريضة نفسيًا، حيث تبين أنها مقيمة لدى خالتها بمحافظة الإسكندرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.





تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد محمد حسني، رئيس فرع البجث الجنائي بالخانكة، بلاغًا من المدعوة "س.ص.ب" 36 عامًا، ربة منزل ومقيمة الجبل الأصفر – دائرة المركز، بتغيب نجلتها المدعوة "ن.ع.ن” 19 عامًا، عن المنزل منذ تاريخ 20 من الشهر الجاري.