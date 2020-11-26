ريال مدريد يكرر فوزه على إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 12:11 ص
بوابة الفجر
وكالات
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عزز فريق ريال مدريد الإسباني من  آماله في التأهل لدور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب تغلبه 2 - صفر على مضيفه إنتر الإيطالي اليوم الأربعاء في الجولة الرابعة بالمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، التي شهدت أيضا فوز بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني 4 - صفر على ضيفه شاختار دونتيسك الأوكراني.

واصل مونشنغلادباخ صدارته المجموعة برصيد ثماني نقاط، بفارق نقطة وحيدة أمام أقرب ملاحقيه الريال، فيما احتل شاختار المركز الثالث بأربع نقاط، وقبع إنتر في مؤخرة الترتيب بنقطتين.


وتحدى الريال غياب نجميه المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة والمدافع المخضرم سيرخيو راموس بداعي الإصابة، ليحقق انتصاره الأول في تاريخه على إنتر داخل الملاعب الإيطالية بالمسابقات الأوروبية.

وافتتح البلجيكي إيدين هازارد التسجيل للفريق الإسباني مبكرا في الدقيقة السابعة من ركلة جزاء، قبل أن تتضاعف معاناة إنتر، الذي اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد نجمه التشيلي آرتورو فيدال في الدقيقة 33 لحصوله على الإنذار الثاني.

وجاء الهدف الثاني للريال عبر النيران الصديقة، بعدما أضاف المغربي أشرف حكيمي، لاعب إنتر الحالي والريال السابق’ هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 59.

يأتي هذا الفوز، ليكرر الريال تفوقه على إنتر، بعدما سبق أن تغلب على الفريق الإيطالي 3 / 2 في الجولة الماضية للمجموعة في العاصمة الإسبانية مدريد.

وبذلك، عوض الريال بدايته الباهتة في المجموعة، التي شهدت حصوله على نقطة واحدة في أول جولتين، ليصبح قريبا من بلوغ الأدوار الإقصائية للمسابقة، التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد 13 لقبا.

وعلى ملعب (بروسيا بارك)، حقق بوروسيا مونشنغلادباخ فوزه الثاني على التوالي، بتغلبه 4 - صفر على ضيفه شاختار دونتيسك.

افتتح لارس شتيندل التسجيل لمصلحة مونشنجلادباخ في الدقيقة 17 من ركلة جزاء، فيما أضاف نيكو إيلفيدي الهدف الثاني في الدقيقة 34.

أضاف بريل إيمبولو الهدف الثالث للفريق الألماني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتس بدلا من الضائع للشوط الأول، قبل أن يحرز أوسكار فيندت الهدف الرابع في الدقيقة 77.

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