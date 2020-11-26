الأرصاد قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا: اطمئنوا الأمطار ستكون خفيفة

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 08:24 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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وجهت إيمان شاكر، مدير مركز التنبؤات والاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، رسالة طمأنة إلى جماهير الكرة المصرية قبل اللقاء المرتقب بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقالت "إيمان" في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد توقعات الهيئة بشأن الأمطار تحققت بنسبة 100% اليوم، مطمئنة الجميع من طقس يوم الجمعة المقبل: «الأمطار ستكون خفيفة خلال مباراة القمة».

وأوضحت أن مدينة الإسكندرية تعد من أكثر المدن تضررا بسبب موجة الأمطار السيئة، لافتة إلى أن المسؤولين في المحافظة تعاملوا بمنتهى الحكمة من تلك الموجة.

وأضافت مدير مركز التنبؤات، أن شمال الوجة البحري شهد سقوط كميات كبيرة من الأمطار، مشيرة إلى أن 3 مناطق بالقاهرة شهدت سقوط كمية كبيرة من الأمطار وهي التجمع الخامس ومدينة نصر والشروق.

ولفتت إلى أن الأمطار التي سقطت اليوم بالقاهرة كانت متوسطة وهي أقل «100 مرة من عاصفة التنين اللي حصلت العام الماضي».

وتوقعت، استمرار سقوط الأمطار خلال ساعات الليل على عدد من المحافظات منها القاهرة لكنها ستكون أقل مما حدث ظهرا.

وأشارت إلى أن الخميس سيشهد شمال الوجة البحري أمطار غزيرة وسواحل البحر المتوسط والإسكندرية وستكون متوسطة إلى خفيفة على القاهرة تقل تدريجيا يوم الجمعة المقبل لتشهد أمطار خفيفة على العاصمة. موجهة نصيحة إلى المواطنين بالحذر خلال ساعات الليل وارتداء ملابس ثقيلة.

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