بايرن ميونخ يضرب سالزبورج بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونخ يضرب سالزبورج بثلاثية في دوري أبطال أوروبا
الخميس 26/نوفمبر/2020 - 12:02 ص
حسام مجدي
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استطاع فريق بايرن ميونخ أن يفوز على نظيره سالزبورج بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.
وسجل أهداف بايرن ميونخ الثلاثة كل من ليفاندوفسكي في الدقيقة 42 وفوبر في الدقيقة 52 وليروي ساني في الدقيقة 68 بينما سجل هدف سالزبورج الوحيد بيريشا في الدقيقة 70، كما شهدت المباراة طرد مارك روكا نجم البايرن في الدقيقة 66 ولكن في النهاية تمكن الفريق البافاري من الفوز في اللقاء بثلاثية مقابل هدف.
وبهذه النتيجة يصل رصيد فريق بايرن ميونخ إلى 12 نقطة ليستمر في احتلال صدارة جدول ترتيب مجموعته من بطولة دوري أبطال أوروبا بينما يقف رصيد سالزبورج عند نقطة وحيده في المركز الرابع.