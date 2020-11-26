بايرن ميونخ يضرب سالزبورج بثلاثية في دوري أبطال أوروبا





استطاع فريق بايرن ميونخ أن يفوز على نظيره سالزبورج بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.





وسجل أهداف بايرن ميونخ الثلاثة كل من ليفاندوفسكي في الدقيقة 42 وفوبر في الدقيقة 52 وليروي ساني في الدقيقة 68 بينما سجل هدف سالزبورج الوحيد بيريشا في الدقيقة 70، كما شهدت المباراة طرد مارك روكا نجم البايرن في الدقيقة 66 ولكن في النهاية تمكن الفريق البافاري من الفوز في اللقاء بثلاثية مقابل هدف.



