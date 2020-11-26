استشاري: عملية تكميم المعدة أصبحت بدون مضاعفات

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 06:16 ص
أحمد السبكي
أحمد السبكي
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور أحمد السبكي، أستاذ جراحة السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن عمليتا تكميم المعدة، وتحويل المسار مر عليهما أكثر من 20 عامًا، وخلال هذه السنوات استطعنا معرفة نقط ضعف كل عملية، وأي مضاعفات قد تواجه المريض بعد أجراء هذه العمليات 

ولفت "السبكي"، مع الإعلاميتان أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الأربعاء، إلى أن التطوير شمل هذه العمليات طيلة السنوات الماضي، لكي تكون بدون أي أثار جانبية أو مضاعفات، مضيفًا أن عملية تكميم المعدة في البداية اعتمدت على تصغير المعدة لتقليل تناول الطعام.

وتابع  أستاذ جراحة السمنة والسكر بجامعة عين شمس، أن عملية تكميم المعدة تقلل شهية المريض، وتخفض نسبة الحرق، ولم يكن هناك سببًا واضحًا لهذا الأمر، ولكن الدراسات أثبتت بأن هناك جزءًا في المعدة ينتج هرمون مسؤول عن الشبع والجوع، وهذا الأمر لم يكن معروفًا سابقًا، معقبًا: "طول عمرنا عارفين إن المخ هو المسؤول عن هرمون الشبع، ولكن هذا الأمر لا يحدث دون الهرمون الذي ينتج من المعدة". 

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