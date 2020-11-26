استشاري: عملية تكميم المعدة أصبحت بدون مضاعفات

قال الدكتور أحمد السبكي، أستاذ جراحة السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن عمليتا تكميم المعدة، وتحويل المسار مر عليهما أكثر من 20 عامًا، وخلال هذه السنوات استطعنا معرفة نقط ضعف كل عملية، وأي مضاعفات قد تواجه المريض بعد أجراء هذه العمليات





ولفت "السبكي"، مع الإعلاميتان أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الأربعاء، إلى أن التطوير شمل هذه العمليات طيلة السنوات الماضي، لكي تكون بدون أي أثار جانبية أو مضاعفات، مضيفًا أن عملية تكميم المعدة في البداية اعتمدت على تصغير المعدة لتقليل تناول الطعام.



