استشاري: الصداع في هذه الحالة ظاهرة مرضية (فيديو)

قالت الدكتور هاني عارف، أستاذ ورئيس قسم المخ والأعصاب بجامعة عين شمس، إن الصداع لكي يصنف بأنه ظاهرة مرضية لا بُد أن يؤثر على الحياة العملية أو التعامل مع الآخرين، معقبًا: "الصداع في هذه المرحلة أصبح مرض وفي حاجة إلى علاج".





وتابع "عارف"، خلال حواره مع الإعلاميتان أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية"cbc"، مساء الأربعاء، أن الصداع النصفي مرض متكامل، وقد يحدث بسبب وجود ورم في المخ، مشيرًا إلى أن الصداع العصبي يحدث بسبب وجود شخص متوتر وقد يكون هذا الصداع دائم، وقد يكون سبب الصداع الجيوب الأنفية او الاسنان أو العيون.



