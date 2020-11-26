تعطيل الدراسة وشفط المياه.. كيف واجهت المحافظات موجة التقلبات الجوية؟

تشهد البلاد موجة من التقلبات الجوية، بدأت يوم الأربعاء، وتستمر حتى الجمعة، وفقا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.





وشهدت محافظات عدة، سقوط أمطار غزيرة، مما تسبب في إغراق الشوارع والطرق، بسبب تراكمات مياه الأمطار، ودفعت الأجهزة التنفيذية بمعداتها لشفط المياه، وتسيير الحركة المرورية على الطرق الرئيسية والسريعة.





ومع استمرار حالة الطقس السيئ، اضطرت بعض المحافظات إلى تعليق الدراسة بمختلف المدارس الحكومية والخاصة، والمعاهد الأزهرية، يوم الخميس، وذلك لتجنيب الطلبة والمعلمين تداعيات تلك الموجة السيئة من الطقس.





فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" جهود وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات، لمواجهة موجة التقلبات الجوية، وشفط مياه الأمطار المتراكمة في الشوارع:





رفع درجة الاستعداد

وجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، برفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ، في المحافظات التي شهدت حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وسقوط الأمطار الغزيرة، في الساعات الماضية، وخلال اليومين المقبلين، وفقا لبيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التي أعلنت أن البلاد ستشهد سقوط الأمطار خلال الفترة المقبلة.





أمطار غزيرة في الإسكندرية والبحيرة

وتلقى شعراوى تقريرا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، بشأن جهود محافظات الإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ، ومطروح، التي تعرضت لسقوط الأمطار، وسوء الأحوال الجوية، فيما يخص رفع تراكمات مياه الأمطار، وشفط المياه من الشوارع، بالإضافة إلى متابعة جهود عدد آخر من المحافظات، التي شهدت، يوم الأربعاء، سقوط أمطار على بعض المناطق، ومنها: القاهرة، والجيزة، والمنوفية، والقليوبية.





وقال وزير التنمية المحلية، إن تقرير غرفة العمليات أشار إلى استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي، في رفع تجمعات مياه الأمطار في بعض المناطق، وكذا سقوط أمطار غزيرة في عدد من محافظات الجمهورية.





وأوضح الوزير أن محافظتي الإسكندرية والبحيرة تعرضتا لسقوط أمطار غزيرة، ويجري التعاون والتنسيق بين معدات الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية وشركات مياه الشرب والصرف الصحي والأجهزة والجهات التابعة لوزارة الموارد المائية والري، لمواجهة حالة الطقس السيئ التي تتعرض لها المحافظتين، لافتا إلى أن محافظتي مطروح وكفر الشيخ، تعرضتا لأمطار خفيفة وجار شفط المياة والمتابعة.





شفط المياه

ووجه "شعراوي"، المحافظات باستكمال جهود شفط تراكمات وتجمعات مياه الأمطار من الشوارع لعدم إعاقة حركة المواطنين والسيارات.





وطالب وزير التنمية المحلية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية باستمرار المتابعة على مدار اليوم، مع ضرورة تواجد المعدات الخاصة بالأمطار، والأطقم العاملة عليها، وجاهزية بالوعات الصرف الصحي، لسرعة شفط تراكمات المياه في الأماكن التي تتعرض لتجمعات المياه، للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة وعدم تعطيل الحركة المرورية.





وناشد، المواطنين في المحافظات التي تتعرض لموجة الطقس السيئ، وسوء الأحوال الجوية، خلال اليومين المقبلين، بتوخي الحيطة والحذر في تحركاتهم اليومية، والمتابعة المستمرة لتعليمات الأجهزة التنفيذية والمحلية فيما يخص الأحوال الجوية بمحافظاتهم.





تعليق الدراسة في الجيزة

في السياق، قرر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، تعطيل الدراسة، اليوم الخميس، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية، نظرا لسوء الأحوال الجوية، وموجة سقوط الأمطار التي من المتوقع أن تتعرض لها المحافظة، وفقا للتقارير الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية.





وجاء ذلك القرار حفاظًا على سلامه الطلاب، وعدم تعرضهم لأي أحداث تنجم عن سوء حالة الأحوال الجوية، وإتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، مؤكدا على رفع حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ.





تعطيل الدراسة بالقاهرة

أعلن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تعطيل الدراسة، غدًا الخميس، بجميع المدارس بسبب الأمطار التي تعرضت لها المحافظة.





جاء ذلك بعد الأمطار الكثيفة التى اغرقت شوارع القاهرة، يوم الأربعاء، وحفاظًا على حياة الطلاب تم تعطيل الدارسة غدا.





استمرار تعطيل الدراسة في الإسكندرية