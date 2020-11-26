بعد بهاء سلطان.. مدرب أصوات: قارئ القرآن يكون له قدوة في بداياته (فيديو)

قال هاني حسني، مدرب أصوات، إن تلاوة القرآن الكريم أساسها مخارج الحروف، لافتًا إلى أن هناك عاملًا مشتركًا بين قارئ القرآن والمطرب وهي المقامات الصوتية، وأن القرآن له قواعد استطاع بهاء سلطان أن يلتزم بها وأجاد في قراءته، خاصة أن هذا الموضوع مقيد بالأحكام.





وأضاف "حسني"، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن بهاء سلطان إذا اتجه إلى القرآن لا بُد أن يتوقف عن الغناء، لأنه لا يستطيع أن يجمع بين الاثنين، أن قارئ القرآن يكون له قدوة في بداياته يحتذي به، مشيرًا إلى أن المدرسة الصوتية تتكون وتتشكل خلال سنوات.





وأوضح مدرب الأصوات، أن الشيخ عزت راشد، والشيخ محمود الشحات، والشيخ طه النعماني، والشيخ محمود الخشت، وغيرهم هما أحد الأئمة المعروفين في ساحة قراءة القرآن حاليًا، منوها بأن رأى الشيخ أحمد كريمة بأن بهاء سلطان بن يستطيع العناء مرة أخرى.



