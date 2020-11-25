وزير الشباب والرياضة يحسم الجدل بشأن حضور الجماهير نهائي إفريقيا

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 11:34 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
علي نبوي
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أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على أن مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي ستكون بدون حضور جماهير أو دعوات.

وأضاف وزير الشباب والرياضة في تصريحات عبر برنامج "جمهور التالتة" والمذاع عبر قناة أون تايم سبورت 2 بأن المباراة لن تشهد حضور أي جماهير أو دعوات وسيكون الحضور مقتصر على إدارات كلا الفريقين.

وتابع صبحي بأنه سيتم تحديد موقف حضور إدارات كلا الناديين من خلال الاجتماع الذي سيتم عقده غدًا مع مسؤولو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

واختتم حديثه بأنه يتمنى أن تكون مباراة يوم الجمعة المقبل احتفالية للرياضة المصرية، موجهًا الشكر لكل من شارك في مبادرة نبذ التعصب.

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