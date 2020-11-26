جامعة قناة السويس: فصل 24 طالبا وطالبة لمدة أسبوع لعدم ارتداء الكمامات (فيديو)

قال الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة بني سويف، إنه قام بفصل 24 طالبا وطالبة لمدة أسبوع، لعدم ارتدائهم الكمامات موضحًا أن الفصل شمل11 طالبة، 13 طالبًا، و8 موظفين حصلوا على خصم ما بين يوم و3 أيام.





وتابع "زكي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الإثنين، أن الهدف من فصل الطلاب أسبوع إرسال رسالة بضرورة الإلتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية، لافتَا إلى أنه يقوم بجولة تفقديه وسط الأسبوع في المدن الجامعية يومي الأربعاء أو الثلاثاء بحيث يكون الخميس والجمعة من بين أيام الفصل، وبذلك لا يؤثر قرار الفصل قدر الإمكان على حضور الطلاب المحاضرات.





ولفت إلى أن الأمور بالجامعة على أكمل وجه ولا توجد إصابات بالكورونا، معقبًا: "جامعة بني سويف من بداية أزمة كورونا تحملت30 مليون جنيه من أجل حماية الطاب والإداريين وأعضاء هيئة التدريس من فيروس كورونا"





في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 122 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102103 حالة حتى الأمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 361 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 113742 حالة من ضمنهم 102103 حالة تم شفاؤها، و6573 حالة وفاة.



