نجم الزمالك يتلقي عرضًا مغريًا

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 11:59 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية، أن المغربي أشرف بن شرقى، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قد تلقى عرضًا من نادي العين الإماراتى لضمه خلال الفترة المقبلة.

وطلب أشرف بن شرقى من وكيل اللاعبين تأجيل عرض العين الإماراتى لحين الانتهاء من مباراة الزمالك والأهلى، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الزمالك، يوم الجمعة المقبلة، ضمن منافسات نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن يناقش بن شرقي العرض المُقدم له عقب الانتهاء من النهائى الإفريقى.

وقررت إدارة نادي الزمالك تأجيل مناقشة أى عروض للاعبين الراغبين فى خوض تجربة الاحتراف، لحين الانتهاء من النهائى الإفريقى أمام الأهلى.

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