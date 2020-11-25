نابولي ينعي رحيل مارادونا

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 11:59 م
بوابة الفجر
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ودع نادي نابولي الإيطالي اليوم الأربعاء، أسطورته دييغو مارادونا، الذي توفى عن عمر 60 عاماً في مقر إقامته في العاصمة الأرجنتينية بوينوس أيرس.



وكتب نادي نابولي الذي لعب له مارادونا بين 1984 و1991 على تويتر: "إلى اللقاء، وداعا دييغو" مع صورة للاعب الراحل وهو يحتفل بتسجيل هدف لنابولي. وودعت أندية إيطالية أخرى مثل روما وفيورنتينا وسامبادوريا وبارما على تويتر الأسطورة الراحلة فور الإعلان عن خبر وفاته.



وكتب حساب روما على تويتر: "أسطورة خالدة لكرة القدم العالمية. وداعا دييغو". أما حساب نادي بارما فكتب رسالة بالإسبانية على تويتر: "فلترقد في سلام دييغو مارادونا".

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