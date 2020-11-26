أسعار الذهب اليوم الخميس 26-11-2020.. استقرار نسبي بالمعدن الأصفر

تشهد أسعار الذهب في السوق المحلي استقرار نسبي في بداية التعاملات اليوم الخميس 26-11-2020 مع بداية تعافى المعدن الأصفر فى البورصة الدولية.

أسعار الذهب في مصر





سجل سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 788 جنيهًا، وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 675.5 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 900.5 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6304 جنيهًا.









أسعار الذهب عالميًا:



