أسعار الذهب اليوم الخميس 26-11-2020.. استقرار نسبي بالمعدن الأصفر

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 12:19 م
بوابة الفجر
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تشهد أسعار الذهب في السوق المحلي استقرار نسبي في بداية التعاملات اليوم الخميس 26-11-2020 مع بداية تعافى المعدن الأصفر فى البورصة الدولية.
 
أسعار الذهب في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 788 جنيهًا، وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 675.5 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 900.5 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6304 جنيهًا.


أسعار الذهب عالميًا:

تعافت أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مع تراجع الدولار والأسهم الأمريكية.

فيما أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال الأسبوع الماضي، كما تراجعت ثقة المستهلكين الأمريكيين خلال الشهر الجاري.
 

وفي بيانات أخرى، نما اقتصاد الولايات المتحدة بنمو 33.1 بالمائة في الربع الثالث بعد انكماش قياسي في الربع السابق له، كما ارتفعت طلبيات السلع الأمريكية المعمرة بأكثر من التوقعات.

 

وتعرض المعدن الأصفر لخسائر قوية في الأسبوع الجاري، على خلفية الإشارات الإيجابية بشأن لقاحات كورونا.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.1 بالمائة، ليصل إلى مستوى 1805.50 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر سعر التسليم الفوري للذهب عند 1807.27 دولار للأوقية.

 

وخلال نفس الفترة، هبط مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 92.001.

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