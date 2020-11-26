الشركة المنتجة للقاح أوكسفورد: فاعليته وصلت إلى 70%

كشفت الشركة المنتجة للقاح أوكسفورد "أسترا زينيكا" مدى فاعلية لقاحها للوقاية من كورونا.





وقالت الشركة المنتجة للقاح أوكسفورد في تصريحات خاصة مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي": "أنتجنا 50 جرعة وسنصل إلى 200 مليون جرعة بنهاية العام ومستهدف في 2021 إنتاج 3 مليار جرعة".





وأضافت: "تم تجربة اللقاح حتى الآن على 11 ألف و636 متطوعًا جزء منهم في المملكة المتحدة والجزء الآخر في البرازيل، تم تقسيمهم إلى مجموعتين إعطاء المجموعة الأولى نصف جرعة ثم بعدها جرعة كاملة، والمجموعة الثانية جرعة كاملة، ووصلت نتائج الفاعلية حتى الآن إلى 70%".





وتابعت: "مستمرون في جمع كافة النتائج والتأكد من فاعلية اللقاح، ولكن لم نستطع تحديد مدة الحماية، ويتم تقييم هذا الأمر، حيث تستهدف الشركة تجربة اللقاح على 60 ألف متطوع"، مشيرة إلى أن هناك مباحثات مع الحكومة المصرية لتوفير حصتها من اللقاح المحتمل.



