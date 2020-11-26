أسعار الدولار اليوم الخميس 26-11-2020

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 12:00 ص
بوابة الفجر
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هدأت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات بالبنوك اليوم الخميس، ليسجل في بنك عودة  وبنك التعمير والإسكان  والبنك الأهلي الكويتي  والبنك التجاري الدولي إلى مستويات 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، بينما شهد في بنوك  الاسكندرية  والبنك الأهلى اليوناني  وكريدي أجريكول استقرار عند مستويات 15.59 جنيه للشراء  و15.69 جنيه للبيع.

 

واستقر ايضا سعر صرف الدولار في البنك المصري الخليجي وبنك مصر إيران  والمصرف المتحد عند  مستويات 15.60 جنيه للشراء 15.70 جنيه.

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