الهلال يستضيف النصر غدًا في مواجهة ضمن الجولة التاسعة من دوري الطائرة

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 11:15 م
الدوري الممتاز للكرة الطائرة
الدوري الممتاز للكرة الطائرة
الفجر السعودي
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يستضيف فريق الهلال غدًا فريق النصر وذلك عند الساعة السادسة مساءً على صالة النادي بالرياض، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الممتاز للكرة الطائرة.


ويدخل الهلال اللقاء محتلًا المركز الثاني برصيد 23 نقطة، فيما يدخل النصر ورصيده 10 نقاط في المركز الخامس.


وكلفت لجنة الحكام الرئيسة طاقم تحكيم دولي لقيادة المباراة بقيادة الحكم سامين أمين حكم أول وهاني سنان حكم ثان وسلمان العمري مسجلاً.

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