مهند الحمدي ردًا على منتقديه: "لم أولد وفي فمي ملعقة ذهب"

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 11:50 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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رد الممثل السعودي ​مهند الحمدي​ على منتقديه ونشر تغريدة عبر موقع تويتر مؤكدًا على أنه لم يصل لكل هذا النجاح إلا بالتعب والمجهود.

وعلق مهند قائلا: أنا افتخر بما مررت به وممتن بأنني لم أولد وفي فمي ملعقة ذهب فهذه الأمور ما جعلتني على ما أنا عليه الآن.

وأضاف: ‏والله العظيم ماعندي اي مشكلة تهاجمني لين بكرا بس يكون شي حقيقي انا قايله مو تحريف انتبهوا ياخوان.


من جانب آخر، أكد مهند على ارتباطه عاطفياً بفتاة لم يكشف عن هويتها، وذلك بعدما حدثت ضجة كبيرة منذ أيام بعد نشره عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي صورة له معها، دون أي تعليق.


وتزامن نشره لهذه الصورة مع وفاة والده في اليوم نفسه، والذي نعاه قائلاً: "شكرا للجميع على وقفتكم في رحيل أبي حبيبي هذي حكمة الله وان اليه راجعون والحين هو مرتاح اكثر وعند ارحم الرحمين .. صادف يوم رحيل أبي التقرب من نصفي المفقود ، شكرا يا الله على نعمة الايمان والصبر واحمدك واشكرك دائما وابدا في الضراء قبل السراء".


وأضاف:"فارقتنا يا أبي ولن تفارق قلبي ابدا واعلم تماما مدى فخرك وانا آت لك بخبر ارتباطي بنفس اليوم الذي رحلت فيه وكنت اعلم بكمية الفرح الذي ستملي وجهك ، شكرا يا الله على حكمتك وانك تجعلني كل يوم اقوى بك".

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