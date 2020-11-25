بيومي فؤاد يعلن تعافيه من "كورونا"

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 11:42 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements

أصيب الفنان بيومي فؤاد، بفيروس "كورونا" المستجد" بعد عودته من مهرجان "شرم الشيخ" الدولي للمسرح الشبابي، والذي اقيم الاسبوع الماضي.

وأكد الفنان بيومي فؤاد في تصريحات خاصة لـ برنامج "et بالعربي" على تعافيه من فيروس "كورونا"، قائلا: "انه خضع لمسحتين الاولي كانت ايجابية والثانية تحولت الي سلبية، وأصبح بصحة جيدة".

في سياق منفصل، نشرت شركة "سينرجي" البرومو التشويقي للفيلم الكوميدي "مسجون ترانزيت"، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، ومن المقرر أن يبدأ عرض الفيلم في جميع دور العرض السينمائي بتاريخ 11 نوفمبر.

ويظهر في الإعلان مجموعة من أبطال الفيلم ونجوم الكوميديا تضم بيومي فؤاد، ومحمد عبد الرحمن، ومحمود الليثي، ومحمد ثروت، وشيكو، ومحمد جمعة، ومحمود حافظ، ومصطفى خاطر، وأحمد فتحي، وأسماء أبو اليزيد، وأحمد فهمي، وسامي مغاوري، وحمدي الميرغني، وهو من إنتاج تامر مرسي، وتأليف أحمد عامر، وعمر سامي، وتامر عبد الحميد، وإخراج ياسر هويدي.

يذكر ان اخر اعمال بيومي فؤاد فيلم "الكويسين"و تدور أحداثه حول مفتاح وشقيقته غزال ثنائى متخصص فى النصب، يكتشف مفتاح وجود جوهرة ثمينة تدعى القرموط القرمزى فى منزل عائلة "الكويسين".

ويقرر اختراق صفوف هذه العائلة من خلال انتحال شخصية ابنهم مظهر المفقود منذ سنوات طويلة، لكن هذه المهمة تواجه الكثير من الصعوبات رغم نجاحها فى البداية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا بيومي فؤاد الفنان بيومي فؤاد الفن

أخبار تهمك

لجنة تخطيط الأهلي تتمسك برحيل "المنبوذ"

منذ ساعتين

عاجل .. أسعار "الدولار" تواصل ارتفاعتها في تعاملات اليوم بالبنوك

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يجهز رامي ربيعة بديلًا لثنائي الوسط في موقعة الزمالك

منذ ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 5 ساعات

في غياب ديانج وسليمان.. موسيماني يحدد تشكيل الأهلي النهائي لمواجهة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

كريستيانو رونالدو يودع مارادونا بهذه الكلمات

منذ ساعة و نصف

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن أسماء المصابين بكورونا في الأهلي والزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الزمالك يتلقي عرضًا مغريًا

منذ نصف ساعة

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

بعد إصابة جمعة وأوباما.. باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك النهائي لمواجهة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يستبعد نجميه في الموسم المقبل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - إصابة 3 من نجوم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. حقيقة تعرض أليو ديانج للإصابة بفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 365 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 حالة وفاة

منذ أقل من نصف ساعة

الزمالك يصدر بيانًا عاجلًا قبل مواجهة الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

كدمات لأبطال"122" في كواليس الفيلم (صور)

شاهد.. برومو فيلم "122" لـ طارق لطفي (فيديو)

إيفيهات كوميدية في البرومو الرسمي لفيلم "الكويسين" (فيديو)

بعد خروج فيلم "122".. تعرف على الحصيلة النهائية لأفلام عيد الأضحى!

"الكويسين" يحصد 20 مليون جنيه في شباك التذاكر بعد شهر ونصف

أول صورة لـ بيومي فؤاد في مرحلة الشباب

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:51 م

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

عاجل.. "الصحة": تسجيل 365 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 حالة وفاة

12:02 ص

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن أسماء المصابين بكورونا في الأهلي والزمالك

06:43 م

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

03:36 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

07:46 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»