بيومي فؤاد يعلن تعافيه من "كورونا"

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أصيب الفنان بيومي فؤاد، بفيروس "كورونا" المستجد" بعد عودته من مهرجان "شرم الشيخ" الدولي للمسرح الشبابي، والذي اقيم الاسبوع الماضي.



وأكد الفنان بيومي فؤاد في تصريحات خاصة لـ برنامج "et بالعربي" على تعافيه من فيروس "كورونا"، قائلا: "انه خضع لمسحتين الاولي كانت ايجابية والثانية تحولت الي سلبية، وأصبح بصحة جيدة".



في سياق منفصل، نشرت شركة "سينرجي" البرومو التشويقي للفيلم الكوميدي "مسجون ترانزيت"، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، ومن المقرر أن يبدأ عرض الفيلم في جميع دور العرض السينمائي بتاريخ 11 نوفمبر.



ويظهر في الإعلان مجموعة من أبطال الفيلم ونجوم الكوميديا تضم بيومي فؤاد، ومحمد عبد الرحمن، ومحمود الليثي، ومحمد ثروت، وشيكو، ومحمد جمعة، ومحمود حافظ، ومصطفى خاطر، وأحمد فتحي، وأسماء أبو اليزيد، وأحمد فهمي، وسامي مغاوري، وحمدي الميرغني، وهو من إنتاج تامر مرسي، وتأليف أحمد عامر، وعمر سامي، وتامر عبد الحميد، وإخراج ياسر هويدي.



يذكر ان اخر اعمال بيومي فؤاد فيلم "الكويسين"و تدور أحداثه حول مفتاح وشقيقته غزال ثنائى متخصص فى النصب، يكتشف مفتاح وجود جوهرة ثمينة تدعى القرموط القرمزى فى منزل عائلة "الكويسين".



ويقرر اختراق صفوف هذه العائلة من خلال انتحال شخصية ابنهم مظهر المفقود منذ سنوات طويلة، لكن هذه المهمة تواجه الكثير من الصعوبات رغم نجاحها فى البداية

