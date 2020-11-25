لا تكن قاسيا".. عظة الأربعاء البابا تواضروس

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قال البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية: أحب أن اهنئكم ببداية صوم الميلاد وهو الصوم الذي نختم به السنة الميلادية نختمها بالصوم. نبدأها به أيضا اليوم ١٦ هاتور وغدا ١٧ الصوم دائما يبدأ في النصف الثاني من شهر هاتور وفي هذا الشهر تكون الأرض مستعدة للزرع. أريد ان ابدء معكم سلسلة من العهد القديم من الاسفار القانونية الثانية من سفر يشوع بن سيراخ واخترت أن أتأمل معكم في بعض موضوعات من يشوع بن سيراخ هو عاش في القرن الثالث قبل الميلاد كتب السفر باللغة العبرية وكان يعتبر من وجهاء أورشليم السفر..مكون من ٥١ إصحاح كان متزوج امرأة أحسن اختيارها وكان لديه أولاد وعاش حياة جيدة كتب السفر بنفس صياغة سفر الأمثال وبه مجموعة من الحكم كتب عن المال والأخلاق والتأديب والتربية موضوعات كثيرة بطريقة منظمة هدف السفر أن يحفظ لشعبه قيم الحياة والنجاح ولما كتب كل هذا السفر مطبوع مع الاسفار القانونية الثانية هو أهتم بالحكمة ومخافة الله واهتم بحفظ الوصية ان الانسان يعيش بها وفي اصحاح ٤٢ كتب تسبحة يسبح الله في اعماله بهذه الصورة السفر مملوءه من الحكمة وعندما نري السفر نجد ان به ١٥٠ ايه تبدأ ب"لا تكن" لا الناهيه يذكرنا بالعهد القديم بالوصايا وهذه العبارة تخدم موضوعات كثيرة اليوم نتحدث عن عنوان "لا تكن قاسيًا".





تابع البابا خلال عظته من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية: لا تكن قاسٍ... القسوة عكسها الحنو لا تكن قاسٍ..لأن القسوة شكل من أشكال قساوة القلب. العالم مع انتشار الخطية تزداد القساوة في قلبه انتبه ان هذه الموضوعات التي نتحدث عنها لكي نبدء العام الجديد بصورة جيدة عندما ننظر لموقف القانا وفننة وحنة زوجته عندما ذبح قدم لحنة نصيب اثنان وطيب خاطرها لأنها ليس لديها أبناء ضعوا في ذهنكم انسانة قلبها قاسي رغم ان لديها اولاد والأخرى مرة النفس ولكن كان زوجها محبًا أعطاها نصيبين من الذبائح وأعلن حبه واهتم بمشاعرها الحزينة. أريدك أن تختار عباراتك التي تطيب بها خاطر الآخر لكن القانا وفننه يعطونا مثاليين للقسوة والحنية تعالى ناخذ ثلاث دروس من يشوع بن سيراخ وحكمته.





مضيفا: لا تستهن بمشاعر الآخرين مثل استهزاء الآباء بأولادهم أمام الآخرين لا تستهين بمشاعر الآخرين مهما كانت بسيطة أوقات الإنسان ينسى يد الله التي تعمل أيه اخري من آيات سفر يشوع لا تحزن النفس الجائعة ولا تخدع الرجل في فقره وعندما تجد شخص أخطأ لا تنشر خطئه أمام الكل فلا تعير المرتد عن الخطية في مثل الإبن الضال الابن الأكبر عندما عاد أخيه كان يتحدث عن أخطائه ولكن كان حنو الأب وقسوة الأخ من يثير النكد فهو شكل من اشكال القسوة ولا تستهين بمشاعر الاخرين.





أختتم: عندما تقابل المحتاج أعطيه صدقه يقول في يشوع بن سيراخ لا تهمل الصدقة لا تتجاهل هذه المعرفة الإنسان صاحب الاحتياج يظهر في تصرفاته وكلامه فإذا عرفت أنه يوجد شخص محتاج لا تهمل هذا ولا ترفض أن تعطي الإنسان ما يحتاجه لهذا لدينا لجان البر لتخدم المحتاجين ولدينا الرعاية التعليمية والصحية وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية كل هذا بعمل منظم لكي يجد صاحب الاحتياج احتياجه وأحد الأعمال الرئيسية في الكنيسة خدمة الاحتياج اهتم باحتياج المساكين ضع أمامك لا تكن يدك مبسوطة للأخذ مقبوضة عن العطاء كن كريم وسخي، لا تنسى الناحية النفسية.