مدير مركز المناخ المركزي يفسر سبب غزارة الأمطار والعواصف الرعدية والبرق على القاهرة (فيديو)

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 10:47 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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فسر الدكتور محمد فهيم، مدير مركز المناخ المركزي، سبب الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية والبرق التي شهدته محافظة القاهرة اليوم الأربعاء.

وقال "فهيم" في اتصال هاتفي ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور" إن السبب في هذه الحالة كان عبور سريع لكتلة ثقيلة محملة بالمياه ومصاحب لها عواصف رعدية وبرق دخلت على مناطق شرق القاهرة وهي الآن قابعة على مناطق شمال ووسط سيناء.

وأضاف أنه من المتوقع أن تستمر هذه الكتلة على شمال الجمهورية ومناطق الشريط الساحلي ومناطق الإسكندرية والكتلة الأكبر منها على مناطق شمال سيناء، وبعض أطراف الكتلة ستستمر على القاهرة ولكن بصورة أخف حتى تختفي تمامًا هذه الكتلة يوم السبت وتتجه شرقًا إلى بعض الدول العربية.

وأشار إلى أن هذه التقلبات المناخية غريبة على فصل الخريف، موضحًا أن ما يحدث هو أجواء شتوية بامتياز خاصة مع استمرار الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، مناشدًا المواطنين بالحفاظ على نوعية الملابس الثقيلة وعدم التنقل بين المحافظات.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة الخميس الموافق 26 نوفمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية، والرياح نشطة على السواحل الغربية، تنشط أحيانًا على السواحل الشرقية.

- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.

- طقس لطيف على شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على شمال الصعيد.

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية.

- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.

- طقس بارد على شمال الصعيد وجنوب الصعيد.


- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى (القاهرة- الجيزة- القليوبية).

- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من الوجه البحري (كفر الشيخ- البحيرة- الدقهلية- الغربية- المنوفية- الشرقية).

- أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية- رشيد- دمياط- بورسعيد- العريش- رفح).

- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من شمال الصعيد (مطروح- السلوم).


- تتأثر البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي على السطح مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

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