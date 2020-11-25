مصطفى ثابت: الصين أصبحت قوة مرعبة للإدارة الامريكية

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 10:45 م
مصطفى ثابت
مصطفى ثابت
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير بوابة الفجر، إن قوة الدول تكون من خلال العلم، والدليل على ذلك الصين التي أصبحت قوة مرعبة للإدارة الامريكية، لافتَا إلى أن من يملك العلم والتكنولوجيا سيكون مؤثرًا في العالم ككل.

وتوقع "ثابت"، خلال حواره ببرنامج "وطني الأكبر"، المذاع على الفضائية "المصرية"، مساء الأربعاء، أن تعلن الصين خلال أيام عن لقاح لفيروس كورونا، معقبًا: "لو في دولة عربية أنتجت لقاح كورونا لكان لها تأثير كبير على العالم، ولذلك لا بديل عن العلم ثم العلم". 

وأشار إلى أن التعاون الموجود الآن بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين هام جدً، ومن الممكن من خلال هذه التعاون وضع مظلة للتعاون بين هذه الدول في المجال العلمي، مشددًا على ضرورة تفعيل الجماعة العربية، وعدم صناعة كيانات موازية.

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