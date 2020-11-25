أمير القصيم يفتتح غداً عدداً من المشروعات الصحية بالمنطقة

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 10:45 م
فيصل بن مشعل بن سعود
فيصل بن مشعل بن سعود
الفجر السعودي
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افتتح الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم غداً عدداً من المشروعات الصحية بالمنطقة.

 

وتشمل المشاريع الصحية التي جرى تنفيذها خلال عام 2020م، منها أعمال تطويرية للأقسام العلاجية والخدمية، ومنها تطوير بيئة العمل في عدد من مكونات التجمع الصحي، وإنشاء العديد من المباني الخدمية والمرافق الصحية الموزعة بالمنطقة لخدمة أهالي القصيم.

 

كما سيرعى توقيع عدة مذكرات تعاون تابعة للتجمع الصحي بالقصيم لتطوير الخدمات الصحية المقدمة في المنطقة.

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