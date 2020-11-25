السورية نادين خوري تتحدث عن سر رفضها للزواج وعن فقدانها لوالدها وشقيقها

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 11:21 م
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements


حلت الفنانة السورية نادين خوري مؤخراً ضيفة على برنامج "شو القصة" وهو من تقديم الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات على شاشة قناة "لنا" السورية وتحدثت خلال الحلقة عن يتمها من ناحية الأب منذ طفولتها الأولى.

وقالت إنها فقدت والدها عندما كانت في سن السابعة وذكرت أن والدتها هي من تولت تربيتها بعد زواج اخوتها في سن مبكرة وأنها تعاونت في ذلك مع ابنها الأكبر أنطون.

وكشفت عن رحيل شقيقها عن عالمنا في أواخر العام 2016 مضيفة أنه أدى دور الوالد وأنه كان المثال الأعلى بالنسبة إليها والرجل بكل معنى الكلمة. وتابعت أنه أصبح الأب والأخ والصديق.

وأردفت بأنه كان حنوناً ولطيفاً لكنه لم يكن يجامل على حساب رأيه مع الإشارة إلى انه كان بيت أسرارها مذكرة بأنه لم يتزوج مثلها تماماً وأنه كان يفرض ذلك رغم تشجيعها له.

واضافت أنه كان قارئاً نهماً ومثقفاً وأن صفاته المميزة لم تدعها تهرب من بيئتها إلى الزواج. وقالت: كل ما زاد وعيك صار رفضك للزواج أكثر".

أخبار تهمك

الأهلي يستبعد نجميه في الموسم المقبل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن أسماء المصابين بكورونا في الأهلي والزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

كريستيانو رونالدو يودع مارادونا بهذه الكلمات

منذ ساعة و 27 دقيقة

في غياب ديانج وسليمان.. موسيماني يحدد تشكيل الأهلي النهائي لمواجهة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يصدر بيانًا عاجلًا قبل مواجهة الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل .. أسعار "الدولار" تواصل ارتفاعتها في تعاملات اليوم بالبنوك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 365 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 حالة وفاة

منذ أقل من نصف ساعة

بعد إصابة جمعة وأوباما.. باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك النهائي لمواجهة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

خاص.. حقيقة تعرض أليو ديانج للإصابة بفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

بكلمات مؤثر.. ميسي يودع مارادونا

منذ حوالي 3 ساعات

لجنة تخطيط الأهلي تتمسك برحيل "المنبوذ"

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يجهز رامي ربيعة بديلًا لثنائي الوسط في موقعة الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل - إصابة 3 من نجوم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:51 م

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن أسماء المصابين بكورونا في الأهلي والزمالك

06:43 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 365 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 حالة وفاة

12:02 ص

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

03:36 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

07:46 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»