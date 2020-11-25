مصطفى ثابت: يجب التعامل مع الملف الإيراني عن قرب دون تهوين أو تهويل

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 10:41 م
مصطفى ثابت
مصطفى ثابت
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير بوابة الفجر، إن الدول العربية أصبحت لديها خبرات متراكمة في التعامل مع ملف حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية قامت بإعداد أكثر من إدارة تهتم بحقوق الإنسان بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع "ثابت"، خلال حواره ببرنامج "وطني الأكبر"، المذاع على الفضائية "المصرية"، مساء الأربعاء، أن الرئيس ترامب كان يدير ملف الشرق الأوسط بمنطق التجار، للحصول على أكبر قدر من الأموال، ولكن الدول العربية لم تكن تدفع أمولًا دون مقابل، ولكنها كانت تحصل على الكثير من الأشياء المقابلة، فعلى سبيل المثال قامت أمريكا بالضغط على إيران، خلاف أن الدول العربية حصلت على أسلحة لم تكن تستطيع الحصول عليها خلال الفترة السابقة.

ولفت إلى أن أيران لديها ميول توسعية في عدد كبير من الدول العربية سواء في العراق أو سوريا أو اليمن، ويجب التعامل مع الملف الإيراني عن قرب دون تهوين أو تهويل.

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