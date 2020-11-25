أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوي في 8 أشهر بنهاية التعاملات

سجلت أسعار النفط أعلى إغلاق في 8 أشهر بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، بعد الإفصاح عن بيانات المخزونات في الولايات المتحدة.









وكشفت إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة عن تراجع مخزونات النفط بنحو 800 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع بعكس توقعات المحللين.





في حين ارتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط إلى 11 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع المنصرم، بزيادة 100 ألف برميل عن الأسبوع السابق له.





فيما أظهرت بيانات "بيكر هيوز" أن الشركات الأمريكية أضافت 10 منصات للتنقيب عن النفط في الأسبوع الجاري.





وحققت أسعار الخام مكاسب قوية في الجلسات الماضية، مع توالي الأنباء الإيجابية بشأن لقاح فيروس كورونا.





فيما يأمل المستثمرون بأن تقوم "أوبك+" بتمديد قيود إنتاج النفط مجدداً، حينما تجتمع المنظمة في الأسبوع المقبل.





وعند التسوية، صعد سعر العقود المستقبلية للخام الأمريكي "نايمكس" تسليم يناير بنسبة 1.8 بالمائة إلى 45.71 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ مارس المنصرم.





وبحلول الساعة 7:40 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير بنحو 1.2 بالمائة إلى 48.54 دولار للبرميل.