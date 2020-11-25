أحد أئمة الأزهر: تلاوة القرآن أشد وأصعب من الغناء

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 10:38 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال علي عمران، شاعر وناقد، إن قارئ القران لابد أن يكون قدوة، لافتًا إلى أن غناء أم كلثوم كان من طرق الأخلاق، وقام الشيخ محمد عمران بغناء أغنية "حَلم" لكوكب الشرق في جلسة خاصة، ولكنها أخذت عليه، رغم أنها من الأغنيات التي تذهب الوجدان.

وأضاف علي عمران، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن حقل التلاوة متسع وكبير ولابد من يدخله أن يكون متعمق في علوم اللغة، لافتًا إلى أن القرآن سماعي وقياسي في نفس الوقت، مشيرا إلى أن بهاء سلطان مقلد للأصوات ولم يقدم صوته حتى الآن

فيما قال الشيخ هاني سعد محمود، أحد أئمة الأزهر الشريف: ما المانع لو ظل بهاء سلطان على طريق قراءة القرآن، لافتا إلى أن بهاء سلطان اذا عاهد الله أن يدخل هذا الطريق ندعمه، مؤكدًا أن صوته ابهره ولمس القلب.

ونوه الشيخ هاني سعد محمود، بأن بهاء سلطان لابد له أن يقلع عما فات إذا أراد أن يسلك طريق تلاوة القرآن، مؤكدا أن الصوت الجيد هبة من الله، لافتًا إلى أن تلاوة القرآن أشد وأصعب من الغناء، لأن القارئ يستطيع أن يبتهل وينشد بينما المطرب لا يستطيع.

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