بعد معتز الدمرداش.. رشا الخطيب تنضم لمذيعي قناة "الشرق السعودية"

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 10:46 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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انضمت الإعلامية والفنانة المصرية رشا الخطيب، لمذيعي قناة"الشرق للأخبار" السعودية التي تتبع "المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق"، حيث تعاقدت معها على تقديم برنامج جديد على شاشتها، وتكشف عن تفاصيله خلال الأيام المقبلة.

وبدأت قناة "الشرق السعودية" الجديدة، بثها عبر القمر الصناعي نايل سات يوم الأربعاء 11 نوفمبر الجاري، ويطلق البعض على القناة اسم "الشرق بلومبيرغ".

وكان قد انضم عدد من المذيعين للقناة، منهم: معتز الدمرداش وباسم يوسف وزينة اليازجي وسعد زغلول.

وتعتبر"القناة" واحدة من إصدارات المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق والتي تضم صحيفة الشرق الأوسط وموقع اندبندت عربية، ويقع مقرها الرئيسي في الرياض ويوجد مكتبان رئيسيان فى مركز دبي المالي العالمي وفي واشنطن بالإضافة إلى مقرين لاستوديوهات في القاهرة وأبوظبي.

كانت آخر أعمال الفنانة والإعلامية رشا الخطيب، برنامج "السرداب" الذي تم عرضه على شاشة قناة "المحور" في رمضان ٢٠١٩، وبرنامج "لخبطة" على شاشة قناة "العاصمة" سابقا، وبرنامج" السر" الذي تم اذاعته على قناة" دريم" و"ten" وتلفزيون الشارقة والقناة الليبية الأولى عام ٢٠١٦.

وآخر أعمالها الدرامية مسلسل" بنت القبايل" الذي عرض في العام الجاري ٢٠٢٠ على قناة "الحياة"، وشارك في بطولته عدد كبير من النجوم بينهم: عمرو عبد الجليل وحنان مطاوع وسميرة عبد العزيز، وقدمت" رشا" بالعمل شخصية" سمية" الست الصعيدية الجدعة.
بعد معتز الدمرداش.. رشا الخطيب تنضم لمذيعي قناة "الشرق السعودية"
بعد معتز الدمرداش.. رشا الخطيب تنضم لمذيعي قناة "الشرق السعودية"
بعد معتز الدمرداش.. رشا الخطيب تنضم لمذيعي قناة "الشرق السعودية"
بعد معتز الدمرداش.. رشا الخطيب تنضم لمذيعي قناة "الشرق السعودية"
بعد معتز الدمرداش.. رشا الخطيب تنضم لمذيعي قناة "الشرق السعودية"
بعد معتز الدمرداش.. رشا الخطيب تنضم لمذيعي قناة "الشرق السعودية"
بعد معتز الدمرداش.. رشا الخطيب تنضم لمذيعي قناة "الشرق السعودية"
بعد معتز الدمرداش.. رشا الخطيب تنضم لمذيعي قناة "الشرق السعودية"

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