مصطفى ثابت: صراحة الرئيس "ترامب" تصل لدرجة الوقاحة

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 10:37 م
مصطفى ثابت
مصطفى ثابت
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير بوابة الفجر، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان أكثر الرؤساء الأمريكان صدقًا، معقبًا: "اللي كان بيقوله كان بيعمله، حتى ولو كان صادمًا، وصراحته كانت تصل إلى درجة الوقاحة في بعض الأحيان". 

وتابع "ثابت"، خلال حواره ببرنامج "وطني الأكبر"، المذاع على الفضائية "المصرية"، مساء الأربعاء، أن سياسية الرئيس الأمريكي الجديد جون بايدن ستكون قريبة جدًا من سياسية الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، وسيتم الاهتمام مرة أخرى بشكل أكبر بملف حقوق الإنسان. 

وأوضح أن مشكلة العرب خلال الفترة السابقة هي عدم القدرة على توصيل مايحدث في ملف حقوق الإنسان،ويحسب للرئيس السيسي بأنه استطاع أن ينقل ما يحدث من تطوير واهتمام في مجال حقوق الإنسان في مصرإلى العالم مثل نقله لسكان العشوائيات إلى حي الاسمرات، مشددًا على أن حقوق الإنسان لا يمكن اختزالها في حرية الرأي وخلافه، وإن هذا الامر جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصطفى ثابت مصر ترامب الانتخابات الامريكية اخبار

أخبار تهمك

الأهلي يتحرك للتعاقد مع نجم الإسماعيلي

منذ حوالي 6 ساعات

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن أسماء المصابين بكورونا في الأهلي والزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - موسيماني يُحدد بديل ديانج أمام الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - إصابة 3 من نجوم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

لجنة تخطيط الأهلي تتمسك برحيل "المنبوذ"

منذ ساعة الا ربع

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. حقيقة تعرض أليو ديانج للإصابة بفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

بكلمات مؤثر.. ميسي يودع مارادونا

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 3 ساعات

في غياب ديانج وسليمان.. موسيماني يحدد تشكيل الأهلي النهائي لمواجهة الزمالك

منذ ساعتين و 10 دقيقة

الأهلي يستبعد نجميه في الموسم المقبل

منذ حوالي 4 ساعات

بعد إصابة جمعة وأوباما.. باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك النهائي لمواجهة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يصدر بيانًا عاجلًا قبل مواجهة الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين

عاجل - 6 حالات كورونا في الأهلي والزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل .. أسعار "الدولار" تواصل ارتفاعتها في تعاملات اليوم بالبنوك

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

سعيد عكاشة: ترامب يؤمن بالصفقات ويبحث عن الخطوط الحمراء للدول

المدعي العام الأوكراني: لا يوجد دليل ضد هنتر بايدن حتى الآن

ترامب يصف التحقيق الذي يدعو إلى عزله بـ "الإعدام خارج إطار القانون"

ترامب: الرؤساء بالمستقبل سيواجهون تهديدات المساءلة بشكل روتيني

من تفوق في المناظرة الأمريكية بايدن أم ترامب؟ (فيديو)

تعليق صادم لعضو بالحزب الجمهوري بشأن إصابة "ترامب" بكورونا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:51 م

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن أسماء المصابين بكورونا في الأهلي والزمالك

06:43 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

07:46 م

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

03:36 م

لجنة تخطيط الأهلي تتمسك برحيل "المنبوذ"

10:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»