مصطفى ثابت: صراحة الرئيس "ترامب" تصل لدرجة الوقاحة

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قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير بوابة الفجر، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان أكثر الرؤساء الأمريكان صدقًا، معقبًا: "اللي كان بيقوله كان بيعمله، حتى ولو كان صادمًا، وصراحته كانت تصل إلى درجة الوقاحة في بعض الأحيان".



وتابع "ثابت"، خلال حواره ببرنامج "وطني الأكبر"، المذاع على الفضائية "المصرية"، مساء الأربعاء، أن سياسية الرئيس الأمريكي الجديد جون بايدن ستكون قريبة جدًا من سياسية الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، وسيتم الاهتمام مرة أخرى بشكل أكبر بملف حقوق الإنسان.



وأوضح أن مشكلة العرب خلال الفترة السابقة هي عدم القدرة على توصيل مايحدث في ملف حقوق الإنسان،ويحسب للرئيس السيسي بأنه استطاع أن ينقل ما يحدث من تطوير واهتمام في مجال حقوق الإنسان في مصرإلى العالم مثل نقله لسكان العشوائيات إلى حي الاسمرات، مشددًا على أن حقوق الإنسان لا يمكن اختزالها في حرية الرأي وخلافه، وإن هذا الامر جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان.

