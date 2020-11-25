أحمد موسى: "لدينا قوة عسكرية تحمي شعبنا وثرواتنا ولا نعتدي على أحد مطلقا" (فيديو)

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 10:35 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
أشاد الإعلامي أحمد موسى، بالتدريب المشترك «سيف العرب» الذي شهده الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

وقال موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «اعرفوا القوات المسلحة بتعمل إيه، ضباط حديثي التخرج شاركوا بقوة في المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك سيف العرب»، مردفا «القوات المسلحة تعد أبنائها وتجهزهم بأحدث وسائل التكنولوجيا والأحدث».

وأكمل «مصر تجري تدريبات عسكرية مع بعض الدول بناء على رغبتها في»، معلقا «الحمد لله عندنا قوة عسكرية كبيرة تحمي شعبنا وثرواتنا ولا نعتدي على أحد مطلقا».

أخبار تهمك

الأهلي يتحرك للتعاقد مع نجم الإسماعيلي

منذ حوالي 6 ساعات

في غياب ديانج وسليمان.. موسيماني يحدد تشكيل الأهلي النهائي لمواجهة الزمالك

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل - إصابة 3 من نجوم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل .. أسعار "الدولار" تواصل ارتفاعتها في تعاملات اليوم بالبنوك

منذ حوالي 12 ساعة

لجنة تخطيط الأهلي تتمسك برحيل "المنبوذ"

منذ ساعة الا ربع

عاجل - موسيماني يُحدد بديل ديانج أمام الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن أسماء المصابين بكورونا في الأهلي والزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

بعد إصابة جمعة وأوباما.. باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك النهائي لمواجهة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يصدر بيانًا عاجلًا قبل مواجهة الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يستبعد نجميه في الموسم المقبل

منذ حوالي 4 ساعات

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

بكلمات مؤثر.. ميسي يودع مارادونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل - 6 حالات كورونا في الأهلي والزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 3 ساعات

خاص.. حقيقة تعرض أليو ديانج للإصابة بفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:51 م

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن أسماء المصابين بكورونا في الأهلي والزمالك

06:43 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

07:46 م

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

03:36 م

لجنة تخطيط الأهلي تتمسك برحيل "المنبوذ"

10:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»