أحمد موسى: "لدينا قوة عسكرية تحمي شعبنا وثرواتنا ولا نعتدي على أحد مطلقا" (فيديو)

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أشاد الإعلامي أحمد موسى، بالتدريب المشترك «سيف العرب» الذي شهده الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة.



وقال موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «اعرفوا القوات المسلحة بتعمل إيه، ضباط حديثي التخرج شاركوا بقوة في المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك سيف العرب»، مردفا «القوات المسلحة تعد أبنائها وتجهزهم بأحدث وسائل التكنولوجيا والأحدث».



وأكمل «مصر تجري تدريبات عسكرية مع بعض الدول بناء على رغبتها في»، معلقا «الحمد لله عندنا قوة عسكرية كبيرة تحمي شعبنا وثرواتنا ولا نعتدي على أحد مطلقا».

