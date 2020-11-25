الديهي يكشف مخطط مرتزقة حقوق الانسان لنشر الفوضي في مصر

Advertisements

قال الإعلامي نشأت الديهي،إن هناك مجموعة من المرتزقة يحاولون اعادة المخططات للبلاد، قائلا:"ماحدث في 2011 لن يتكرر".



وأضاف الديهي خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، عبر فضائية"TEN"، اليوم الأربعاء، أن المؤامرة تبدأ بالتشكيك في الجيش والشرطة والاعلام،لافتا الي أن الدولة الآن ليست كما كانت في 2011، فدولة مبارك كانت وصلت الي حالة من العجز والآن نحن دولة قوية لا تهاب أحد،لافتا الي أنما حدث منذ 2013 حتي الآن يدعو للفخر فأصبحنا دولة ثقل في منطقة الشرق الأوسط.



وهاجم الديهي الأمين العام للأمم المتحدة من بعد اصدارها بيان يعبرعن قلقه ضد حقوق الانسان في مصر،متسائلا:"أين أنت مما يحدث في ليبيا واليمن وسوريا وسجون تركيا وأمريكا؟".



وهاجم الاعلامي نشأت الديهي حسام بهجت،أمين عام المبادرة المصرية للحقوق الشخصية،وذلك بعد مهاجمته لمصر في الاعلام الأمريكي.



وقال الديهي، أنه نصير حقوق الانسان المكفولة في الدستور والقانون المصري،لافتا الي أن بهجت ومنظمته يدافعون عن حرية المثلية الجنسية،فهؤلاء يسوقون بالخارج لزعزعة استقرار مصر.



وأشار الديهي الي أنه لن يتوقف عن مهاجمة هؤلاء الا بالموت قائلا:"اللي بيحب مصر بجد لا يخاف..وتصدقنا بعرضنا لله والوطن والوطن والمعركة مستمر بين الحق والبطل".