مياه الفيوم: بدء تركيب ٤٥٠٠ قطعة موفرة للحد من أستهلاك المياة بدور العبادة



وأشار أن القطع الموفرة الذكية صنعت خصيصا لهذا الغرض وهو تقليل كميات المياه المتدفقة من الصنابير والتى تستخدم قدر حاجة الانسان وقد تم البدء بدور العبادة كونها أكثر الأماكن استخداما لمياه الشرب حيث تم تركيب القطع بثلاث مساجد بمنطقة قحافة ومسجد بشارع عدلى يكن وكنيسة بحى لطف الله.



صرح اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم انه تم البدء فى تركيب عدد ٤٥٠٠ قطعة موفرة لمياه الشرب بدور العبادة داخل المحافظة كدفعة أولى وذلك بالتعاون مع مجلس مدينة الفيوم وذلك حرصا على كل نقطة مياه والحفاظ عليها من الاهدار وتعزيز مفهوم ترشيد استهلاك المياه لدى المجتمع.