مصرع طفل صطدمته عربة كارو بحدائق القبة

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لقي طفل مصرعه دهسا أسفل عجلات عربة كارو، وذلك أثناء لهوه بمنطقة حدائقة القبة.



بدأت أحداث الواقعة حينما تلقى قسم شرطة حدائق القبة اخطارا من أحدي المستشفيات بوصول طفل جثة هامدة.



وبسؤال الشهود العيان أكدوا، في محضر الشرطة، أنه في أثناء لهوه صدمته عربة كارو ما أدى إلى حدوث إصابته التي أودت بحياته،



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة بالواقعة.