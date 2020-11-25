مصطفى ثابت: لولا جائحة كورونا لنجح "ترامب" في الانتخابات باكتساح

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 10:24 م
مصطفى ثابت
مصطفى ثابت
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير بوابة الفجر، إن الدولة المصرية بدعم الأشقاء العرب في ثورة 30 يونيو استطاعت أن تعبر إلى أفاق رحبة لم تكن على هوى الإدارة الأمريكية آنذاك، وهذا دليل على أن الشعوب العربية إذا اجتمعت على هدف يحقق جموع الشعوب، فلن تستطيع أي قوى في العالم سواء الإدارة الامريكية أو أي قوى عظمى في العالم تغير هذه الإرادة.

وتابع "ثابت"، خلال حواره ببرنامج "وطني الأكبر"، المذاع على الفضائية "المصرية"، مساء الأربعاء، أن قوة العرب تتمثل في وحدتهم، وأكبر دليل على ذلك ثورة30 يونيو التي وحدت العرب، مشيرًا إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جون بايدن تختلف عن إدارة الرئيس دونالد ترامب، ولكن هذا الاختلاف لن يكون كبيرًا.

ولفت إلى أن ترامب هو أكثر رئيس أمريكي حقق نجاحات اقتصادية لأمريكا، ولولا أزمة كورونا لنجح "ترامب" في الانتخابات الأمريكية باكتساح، خاصة أن الأمريكان لا يهتمون بالسياسة الخارجية.

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