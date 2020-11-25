قطاع التخطيط بالري: كميات الأمطار منذ 2015 غزير وطبيعته مختلفة ويسبب مشاكل كثيرة

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 10:24 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قالت إيمان السيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري، إن كميات الأمطار منذ عام 2015 شديد ومكثف وطبيعته مختلفة ويسبب مشاكل كثيرة، مشيرة إلى أن هناك إجراءات من قبل الدولة وتنسيق غير مسبوق من أجل التعامل مع هذه الكميات.

وأضافت "إيمان" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء أن كميات الأمطار التي تشهدها أغلب محافظات الجمهورية على مدار اليوم كانت غزيرة وكثيفة.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تستمر غزارة الأمطار على بعض المحافظات الساحلية وفي مقدمتها محافظة الإسكندرية، فيما سيقل حدة الأمطار على القاهرة التي كانت ذروتها اليوم وكانت لمدة نصف ساعة على الأكثر في بعض المناطق.


كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة الخميس الموافق 26 نوفمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.



- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية، والرياح نشطة على السواحل الغربية، تنشط أحيانًا على السواحل الشرقية.

- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.

- طقس لطيف على شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على شمال الصعيد.


- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية.

- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.

- طقس بارد على شمال الصعيد وجنوب الصعيد.


- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى (القاهرة- الجيزة- القليوبية).

- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من الوجه البحري (كفر الشيخ- البحيرة- الدقهلية- الغربية- المنوفية- الشرقية).

- أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية- رشيد- دمياط- بورسعيد- العريش- رفح).

- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من شمال الصعيد (مطروح- السلوم).

- تتأثر البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي على السطح مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

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