تعادل مثير للداخلية مع النصر في إنطلاقة القسم الثاني

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 10:20 م
بوابة الفجر
أحمد كمون
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حسم التعادل الإيجابي مباراة الداخلية والنصر المثيرة، بهدف لكل منهما، في افتتاح الموسم الجديد بدوري القسم الثاني .

تقدم النصر مبكرا في الدقيقة 4 عن طريق جودة ايمن من تمريرة عرضيه من أحمد داهش الظهير الأيسر .

وتعادل الداخلية عن طريق اسلام صيام في الدقيقة 27 من الشوط الثاني من متابعة لتسديدة من خارج المنطقة .

وقبل نهاية اللقاء كاد اسماعيل بامبا مهاجم الداخلية أن يخطف هدف الفوز من ضربة رأس قوية ارتدت من العارضة .

وشهد اللقاء حالة طرد لحسام جلال مهاجم النصر .

و قال سيد عيد المدير الفني للنصر ان فريقه قدم أداء جيد خاصة في الشوط الأول وقال إن الطرد الغير مستحق لحسام جلال في الشوط الثاني غير شكل اللقاء وتسبب في خسارة النصر لنقطتين خاصة وأن الإنذار الأول غير مستحق ومثير للجدل .

وقال عيد أنه قام بإجراء تغيرات في الوسط والهجوم والاعتماد علي جون مانجا في الهجوم .

واكد هشام زكريا مدرب الداخلية أنه كان قريب من تحقيق الفوز وأن فريقه أهدر العديد من الفرص خاصة في الشوط الثاني ووقفت العارضه حائلا أمام تسجيل اسماعيل بامبا للهدف الثاني .

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