الديهي: الجيش المصري رمانة الميزان في منطقة الشرق الأوسط

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سلط الاعلامي نشأت الديهي الضوء علي ختام المناورة "سيف العرب"بقاعدة محمد نجيب العسكرية،والذي يشارك فيها 6 دول عربية،قائلا:"مستوي تدريب رائع".



وأضاف الديهي خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"،الذي يعرض عبر فضائية "Ten"،اليوم الأربعاء،ان المبادرة شارك بها دول مصر،والأردن،والبحرين،والسعودية والامارات،والسودان،لافتا الي ان قوة الجيش مرتبطة بالتدريب الدائم.



وأشار الديهي الي أن الفريق محمد فريد ورؤساء أركان القوات المسلحة العرب شهدوا المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك "سيف العرب"مضيفا أن الجيش المصري رمانة الميزان في المنطقة.



وقال الاعلامي نشأت الديهي، إن القوات المسلحة هي الأداة الأهم في يد الدولة المصرية،لافتا الي أن مصر دولة كبيرة والجيش المصري هو الأكبر في المنطقة.



وأضاف الديهي، أنه خلال الفترة المقبلة سيكون هناك مجموعة وحزمة من المناورات مع الدول الشقيقة والصديقة لرفع كفاءة الجيش المصري،مشيرا الي أن الهدف من هذا التدريب الحفاظ علي أعلي درجات الاستعداد،فما يقوم به الجيش خلال الفترة الماضية غير مسبوق.



وأشار الديهي الي أن ما يقوم به الجيش،يمثل تنوع بين المدارس العسكرية العالمية،مضيفا أن هؤلاء مخلصين يقدمون أرواحهم فداء لمصر،فتحية للقائد الأعلي للقوات المسلحة ولأصغر جندي في القوات العسكرية.



ولفت إلى أن مجموعة من المرتزقة والعملاء يهاجمون مصر في هذا التوقيت بحجة حقوق الانسان.



وأضاف الديهي، أنه منذ شهرين سمع أصوات بدأت تعلو،فلابد أن ننتبه لما يحاك لنا،لافتا الي أن هؤلاء خرجوا من صناديق القمامة لمهاجمة مصر.



وأشار الديهي إلى أن هؤلاء الذيت يتاجرون بالدين تعاونوا مع أجهزة استخباراتية للهجوم علي مصر،قائلا:"من لا يؤمن ومن لا يري أن هناك مؤامرة علي مصر فهو جزء منها.

