منحنى جديد في صفقة مانشستر سيتي وميسي

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر سيتي الإنجليزي تراجع عن فكرة التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني الذي ينتهي عقده في نهاية الموسم الحالي.

وأفادت شبكة سكاي سبورت البريطانية بأن مانشستر سيتي لن يتقدم بعرض للتعاقد مع ليونيل ميسي، حيث أغلق مسئولو المان سيتي هذا الموضوع.

وألمحت الشبكة البريطانية أنه هناك سببان وراء تراجع مانشستر سيتي عن التعاقد مع ميسي، الأول هو سن النجم الأرجنتيني، حيث أن مانشستر سيتي يعلمون أن ميسي في مواسمه الأخيرة وأنه ليس نفس اللاعب الذي كان عليه سابقاً.

وأوضحت الشبكة البريطانية أن السبب الثاني هو راتب البرغوث الأرجنتيني، فهو يحصل على 100 مليون يورو سنوياً وهذا مبلغ عالٍ لأي نادي خصوصاً في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها فرق أوروبا بسبب الظروف الوبائية الحالية بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن جميع الأندية تأثرت حتى ريال مدريد لن يتعاقد مع أي لاعب ومن أجل التعاقد مع ميسي يجب أن يضحي مانشستر سيتي بلاعبين لذاك يفضل البعض حالياً صرف الأموال على اللاعبين الشباب ومراكز تحتاج حقا للتدعيم.