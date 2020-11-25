إيلي شالوحي يطالب بمساعدة الأطفال في عيد الميلاد

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 11:24 م
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements


مع اقتراب حلول شهر ديسمبر شهر الأعياد، وفي ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها اللبنانيون من جراء الأزمة الاقتصادية الخانقة وانتشار فيروس كورونا وكذلك تداعيات انفجار مرفأ بيروت، طالب الممثل اللبناني ​إيلي شالوحي​ بتوجيه رسالة توعية ومحبة لمساعدة الأطفال.

وعلق شالوحي من خلال منشور له بصفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، أرفقه بصورة له وكتب فيه :"هالسنة ​عيد الميلاد​ في غصة أكتر من أي سنة تانية.. خصوصا ببلدي لبنان للي عم يعيش أصعب إيامه.. بس بحرب الكبار شو ذنب الأطفال؟.

واختتم: خلّي كل شخص فينا يبدأ من نفسه ومن محيطه ويساعد كل شخص بحاجة لمساعدة خصوصا الأطفال . شو ما كانت الهدية بتعمل فرق وبتعطيهم فرحة.. وقريبا منجتمع سوا حتى نحتفل معهم ونساعدهم".

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة": تسجيل 365 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 حالة وفاة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن أسماء المصابين بكورونا في الأهلي والزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يستبعد نجميه في الموسم المقبل

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يجهز رامي ربيعة بديلًا لثنائي الوسط في موقعة الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل - إصابة 3 من نجوم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

في غياب ديانج وسليمان.. موسيماني يحدد تشكيل الأهلي النهائي لمواجهة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

بعد إصابة جمعة وأوباما.. باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك النهائي لمواجهة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل .. أسعار "الدولار" تواصل ارتفاعتها في تعاملات اليوم بالبنوك

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يصدر بيانًا عاجلًا قبل مواجهة الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

كريستيانو رونالدو يودع مارادونا بهذه الكلمات

منذ ساعة و 27 دقيقة

لجنة تخطيط الأهلي تتمسك برحيل "المنبوذ"

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. حقيقة تعرض أليو ديانج للإصابة بفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

بكلمات مؤثر.. ميسي يودع مارادونا

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:51 م

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن أسماء المصابين بكورونا في الأهلي والزمالك

06:43 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 365 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 حالة وفاة

12:02 ص

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

03:36 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

07:46 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»