وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو مارادونا عن عمر يناهز الـ 60 عاما

توفي الأسطورة الأرجنتيني دييجو مارادونا، اليوم الأربعاء ، عن عمر يناهز 60 عامًا في منزله بضواحي بوينس آيرس، إثر أزمة قلبية.





وقال المتحدث باسم مارادونا، سيباستيان سانشي، إنه توفي اليوم الأربعاء بنوبة قلبية، بعد أسبوعين من خروجه من مستشفى في بوينس آيرس بعد جراحة في المخ.





وجاء في بيان صادر عن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم: "يعرب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم ، من خلال رئيسه كلاوديو تابيا، عن أعمق آلامه بوفاة أسطورتنا، دييغو أرماندو مارادونا. ستكون دائمًا في قلوبنا".





كما أكد الرئيس الأرجنتيني البرتو فرنانديز الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام بعد النبأ، ونشر فرنانديز صورة لنفسه على موقع تويتر وهو يحتضن مارادونا معلقًا: "لقد نقلتنا إلى أعلى مكان في العالم. لقد جعلتنا سعداء للغاية. لقد كنت أعظم الجميع. شكرًا لوجودك يا ​​دييغو. سنفتقد لك بقية حياتنا ".





واحدة من أكثر اللحظات شهرة في تاريخ الرياضة، كانت هدف "يد الله"، عندما سدد مارادونا الكرة في شباك إنجلترا خلال ربع نهائي كأس العالم 1986.





وقبل عيد ميلاده الستين في أكتوبر، قال مارادونا لمجلة "فرانس فوتبول" إن حلمه هو "تسجيل هدف آخر ضد الإنجليز، هذه المرة بيده اليمنى".





اجتذب مارادونا أيضًا المشجعين في جميع أنحاء العالم على مدار مسيرته المهنية التي استمرت عقدين من الزمن بأسلوب لعب ساحر كان كله خاصًا به.





وعلى الرغم من أن سمعته قد تأثرت بسبب إدمانه وفترة حكمه المشؤومة للمنتخب الوطني، إلا أنه ظل محبوبًا في الأرجنتين المهووسة بكرة القدم باسم الولد الذهبي "Pibe de Oro".





وأصبح الرقم 10 الذي كان يرتديه على قميصه مرادفًا له، كما حدث أيضًا مع بيليه، البرازيلي العظيم الذي كان مارادونا يقترن به بانتظام باعتباره الأفضل على الإطلاق.





كان مارادونا قد عانى مؤخرًا من مشاكل صحية وخضع لعملية جراحية طارئة بسبب التجمع الدموي داخل الجمجمة قبل عدة أسابيع.





وُلد مارادونا عام 1960، وقاد الأرجنتين إلى المجد في نهائيات كأس العالم 1986، وكذلك الوصول إلى النهائي في عام 1990. في ذروة مسيرته الكروية ، في نابولي من 1984 إلى 1991 ، ساعد الفريق على الفوز بلقبين فقط في الدوري الإيطالي. كانت هناك أيضًا فترات متدنية ملحوظة ، مثل عندما طُرد من كأس العالم 1994 بعد إدانته بتهمة المنشطات.





وقال نابولي اليوم الأربعاء إن الوفاة كانت "ضربة مدمرة" لكل من المدينة والنادي. وقال نيكولا لومباردو المتحدث باسم النادي "نحن في حداد". "نشعر وكأننا ملاكم خرج من منصبه. نحن في حالة صدمة".





وكتب النادي على حسابه على تويتر "الكل ينتظر كلمات منا. لكن ما هي الكلمات التي يمكن أن تكون ممكنة للألم بنفس القوة التي نمر بها الآن؟ حان وقت البكاء. في وقت لاحق ، ستكون الكلمات".





وقال باولو دال بينو رئيس دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم في بيان "إنه يوم حزين للغاية لعالم كرة القدم". "اليوم ، تركنا أسطورة لرياضتنا. شخص جعلنا نحلم وأثار حماس الجماهير في جميع أنحاء الكوكب. بالنسبة للمجموعة التالية من المباريات ، سنتذكره بمبادرة خاصة."