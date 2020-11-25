الأرصاد: التوسع العمراني ساعد على رؤية غزارة الأمطار والثلوج في أماكن غير معتادة (فيديو)



وأوضح أنه لا يستطيع تحديد موعد الموجة القادمة من عدم الاستقرار أو الأماكن التي ستسقط فيها ولكن من المتوقع سقوط الأمطار بصورة غزيرة خلال فصل الشتاء.



وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة الخميس الموافق 26 نوفمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.



طقس الخميس نهارًا



- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.



- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية، والرياح نشطة على السواحل الغربية، تنشط أحيانًا على السواحل الشرقية.



- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.



- طقس لطيف على شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على شمال الصعيد.



طقس الخميس ليلًا



- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.



- طقس بارد على السواحل الشمالية.



- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.



- طقس بارد على شمال الصعيد وجنوب الصعيد.



الظواهر الطبيعية:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى (القاهرة- الجيزة- القليوبية).



- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من الوجه البحري (كفر الشيخ- البحيرة- الدقهلية- الغربية- المنوفية- الشرقية).



- أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية- رشيد- دمياط- بورسعيد- العريش- رفح).



- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من شمال الصعيد (مطروح- السلوم).





- تتأثر البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي على السطح مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن التوسع العمراني الذي حدث في عدد من المحافظات في المناطق الصحراوية تسبب في رؤية غزارة الأمطار وسقوط الثلوج في بعض المناطق الغير معتاد رؤية الأمطار فيها وأغلبها في المدن الجديدة في الرحاب والتجمع والشروق.وأضاف "شاهين" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأربعاء أنه من المعروف أن فصل الخريف تسقط فيه الأمطار بغزارة، مشيرًا إلى أنه فصل التقلبات المناخية خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وأنه لم يتبقى سوى أقل من شهر ونصف على دخوله.وأشار إلى أن هناك توقعات باستمرار حالة عدم الاستقرار حتى يوم الجمعة ولكن ستقل الأمطار عن اليوم وكانت ذرورة سقوط الأمطار على القاهرة اليوم ولكن من المتوقع أن تقل حدة الأمطار غدًا عليها فيما تتحسن الأحوال بصورة كبيرة يوم الجمعة المقبل بالتزامن مع إقامة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا.