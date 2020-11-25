أسعار الذهب تتعافي في نهاية التعاملات

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 10:11 م
بوابة الفجر
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تعافت أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مع تراجع الدولار والأسهم الأمريكية.

فيما أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال الأسبوع الماضي، كما تراجعت ثقة المستهلكين الأمريكيين خلال الشهر الجاري.

وفي بيانات أخرى، نما اقتصاد الولايات المتحدة بنمو 33.1 بالمائة في الربع الثالث بعد انكماش قياسي في الربع السابق له، كما ارتفعت طلبيات السلع الأمريكية المعمرة بأكثر من التوقعات.

وتعرض المعدن الأصفر لخسائر قوية في الأسبوع الجاري، على خلفية الإشارات الإيجابية بشأن لقاحات كورونا.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.1 بالمائة، ليصل إلى مستوى 1805.50 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر سعر التسليم الفوري للذهب عند 1807.27 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، هبط مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 92.001.

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